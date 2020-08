Se manifestaron frente a la residencia presidencial de Olivos y algunas ciudades del interior, violando el aislamiento social y con banderas argentinas. La marcha evidenció fuertes diferencias en la alianza Juntos por el Cambio, pues figuras importantes no estuvieron de acuerdo con la movilización, en momentos en que se reporta un pico de contagios y de muertos en el país por el coronavirus, aunque en cifras menores de las que registran otros países de la región.

Buenos Aires., Es la última vez que nos movilizamos de manera pacífica, la próxima la van a tener que probar con sangre , fue la advertencia de uno de los manifestantes en Córdoba durante la marcha contra la cuarentena y el gobierno del presidente Alberto Fernández, convocada ayer por el ala más dura de la oposición de la alianza derechista Juntos por el Cambio, que se anunciaba como gigantesca pero no tuvo asistencia masiva y se destacó por la violencia de sus consignas y ataques a periodistas.

En este día feriado se repitió una movilización marcada por la violencia, ya que se agredió nuevamente a periodistas y abundaron los insultos al gobierno, e incluso se llegó a negar la existencia del coronavirus, en una marcha alentada por medios de comunicación, algunos de los cuales hablaron de una multitudinaria manifestación , lo que no sucedió.

La principales convocantes fueron Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, y la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien ahora preside la ultraderechista Propuesta Republicana (PRO), el partido del ex presidente Mauricio Macri, mientras el jefe de gobierno de la ciudad Horacio Rodríguez Larreta, también de Juntos por el Cambio, dijo que no estaba de acuerdo con movilizarse ahora, pero que respetaba otras posiciones partidarias.

El diputado del PRO Daniel Lipovetzky expresó que la manera de mostrar la necesidad de ciertos cambios no es a través de una marcha que pueda generar el aumento de contagios en un momento donde hay alta circulación de virus, sobre todo en el esta capital .