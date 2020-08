Rubén Villalpando y Julia Le Duc

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 18 de agosto de 2020, p. 27

El Sindicato de Empleados, Enfermeras y Médicos del Estado de Chihuahua (Smeeich), así como la Asociación de Médicos y Enfermeras de la entidad (Meeech), repudiaron que el secretario de Salud estatal, Eduardo Fernández, obligue a volver a trabajadores que serían más vulnerables al contraer coronavirus.

En un comunicado, la Smeeich afirmó que el funcionario no es un profesional de la salud, sino economista, y no tiene compañeros médicos o enfermeras muertos en su entorno, ni es capaz de imaginarse el dolor que es intubar a un colega para no verlo despertar jamás .

Agregó que Fernández no guarda respeto por los médicos que se quedaron para trabajar y han muerto, y por lo visto no le importa que se multipliquen los casos, al obligar a los vulnerables a volver a sus faenas, como ordenó el domingo, lo que pone en peligro y vulnera la vida y la salud de nuestros compañeros que son parte de grupos de riesgo .