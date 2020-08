De La Redacción

Martes 18 de agosto de 2020

Tengo toda una lista de cosas que quiero que nuestro próximo presidente haga por nosotros. Pero primero, quiero que Trump quede fuera , sentenció la rapera Cardi B frente a Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos.

Cardi B y Joe Biden conversaron el lunes vía Zoom sobre lo que está en juego en las elecciones de noviembre, llamando a los jóvenes a votar para sacar del poder a Donald Trump.

Simplemente quiero que Trump se vaya , afirmó Cardi B, quien tiene 72.9 millones de seguidores en Instagram, en un diálogo con Biden organizado por la revista Elle a días de que éste acepte la postulación oficial como candidato presidencial, el jueves en la convención demócrata en Milwaukee.

En una entrevista, publicada por la revista, la cantante y el político conversaron sobre temas como la brutalidad policial, la educación universitaria y la salud pública.

La rapera, de 27 años, que en las internas demócratas apoyó a Bernie Sanders, en el ala más a la izquierda del partido, y tras su derrota respalda a Biden, de 77 años, enumeró sus prioridades: seguro médico universal, educación universitaria gratuita y que la gente negra deje de ser asesinada .

No a las mentiras

Destacó: “Su boca nos mete en muchos problemas. No quiero que me mientan, estamos lidiando con una pandemia ahora mismo y sólo quiero respuestas. Quiero saber cuándo va a terminar esto. Deseo volver a mi trabajo. Pero no quiero que alguien me mienta y me diga que está bien no usar cubrebocas, que todo va a estar bien. Quiero un presidente que me diga cuáles son los pasos para que mejoremos, que me diga: ‘por esto está tardando tanto, por esto otros países lo están haciendo mejor que nosotros’, que me diga la verdad”, sostuvo Cardi B.

La rapera también lamentó que fuera la situación de la pandemia lo que hizo que la gente se diera cuenta del tipo de persona con que estamos lidiando. (Trump) realmente está confundiendo a todos. Un día dice que no es nada, que la gente debe dejar de hacerse pruebas. Lo siguiente que sabes es que tiene un cubrebocas. Está jugando. Es una locura que todo esto haya tenido que pasar para abrir los ojos a los pasados cuatro años .

Biden, quien agradeció a la cantante por acciones como la de donar fondos a familias afectadas por el coronavirus, también lamentó la gestión de Trump. El político destacó que de haber contado con el voto de los jóvenes de entre 18 y 24 años en 2016, sería Hillary Clinton quien gobernara su país.