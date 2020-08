Barradas señaló que se logró el desmantelamiento de una red que saqueaba recursos de la empresa y evitaron el desvío de 400 millones de pesos, reciente intento de Billy Álvarez por allegarse dinero, el cual ya fue devuelto a las arcas de la Cooperativa, pero lamentó que otros 23 millones de pesos pudieron ser transferidos a cuentas ajenas, no obstante, ya se investiga ese caso.

Las indagatorias que decidieron hacerse a partir de los últimos 10 años hablan del desvío de miles de millones de pesos, e incluso se transfirieron ilegalmente bienes a un fideicomiso que terminaron pagando los propios empleados como concepto de renta de sus equipos de trabajo , abundó Barradas, quien agregó que también se investiga sobre el fondo de pensiones de los trabajadores por presuntos desvíos.

Por otra parte, Ramsés Dolores Anguiano, socio cercano a Billy Álvarez, tramitó el día 11 del mes en curso un amparo ante un juez federal en la Ciudad de México contra cualquier orden de aprehensión o comparecencia, así como actos privativos de la libertad.