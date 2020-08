En 1970 inició su andadura en el mundo editorial, cuando abrió, en la calle Génova, en Madrid, la Turner English Bookshop, que se convirtió en la primera librería de la capital española donde se podían encontrar libros en inglés, francés, alemán, italiano y otros idiomas, algo habitual ahora, pero que entonces, en plena dictadura franquista, era señal de apertura y libertad. En la librería también se podían encontrar libros de contrabando que cruzaban ilegalmente la frontera, desde Alemania, Argentina, México o Venezuela. Muy poco después, Arroyo se convirtió en editor sobrevenido, cuando vio que nadie se animaba a publicar los libros que él quería vender. Así fundó Turner, nombre que debe no al pintor, sino al segundo apellido de su madre.

En una conversación con el escritor Félix de Azúa, que dio a conocer la casa editorial con motivo de su fallecimiento, Arroyo-Stephens explicó: “Un editor como yo se pasa la vida soñando con una biblioteca en el bosque. Los pasillos de la Feria de Fráncfort, que para otros son el paraíso, para mí fueron algo apasionante y ajeno. Nunca fui pájaro de feria. Gracias a Dios nunca tuve un best seller, no compré números en esa lotería. Tanto como en el bosque, habito en la lectura. De eso se trataba y lo supe desde el principio. Leer y leer, sin orden ni concierto. Editar por eso y para eso”.

Entre algunos de sus grandes logros editoriales destacan La forja de un rebelde, de Arturo Barea. En México publicó, de su propia autoría, Por tierra (El Equilibrista, 1992) e Imagen de la muerte (Aldus, 2002), y en España, Pisando ceniza (Turner, 2015). Contra los franceses fue publicado de manera anónima en Madrid en 1980.

Pionero en cruzar el Atlántico para buscar fortuna, inspiración y lecturas en México, su país de adopción, donde vivió un tiempo y trabajó, y en el que el sello Turner conserva oficina. Junto con Juan García de Oteyza y por parte de Fondo de Cultura Económica, Gonzalo Celorio y Hernán Lara, crearon la colección Noema, donde se entremezclan ensayos innovadores sobre ciencia, historia, arte y música.