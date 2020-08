Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Martes 18 de agosto de 2020, p. 4

A lo largo de 24 años de trayectoria la monera Cintia Bolio ha intentado aportar el punto de vista de una feminista sobre la coyuntura política y la violencia contra las mujeres. Lo he hecho, aunque he sido censurada en la prensa desde 2008. Sin embargo, por esta trayectoria, instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Museo de la Mujer me han dado espacio .

Bolio participó en el conversatorio virtual Monera: ser mujer tiene su chiste, dentro del primer Festival para Leer en Libertad: De las Calles a las Redes, organizado por la Brigada para Leer en Libertad. Boli dejó claro que su aportación a la caricatura política ha sido el feminismo. Además, su regla es que el humor se debe ejercer contra los victimarios, no las víctimas: Hay que cambiar la mirada para dejar de normalizar la violencia, dejar de revictimizar .

Para Bolio, el problema es estructural: Es el patriarcado que no deja pasar porque uno de los elementos más relevantes de la caricatura o el cómic político es el sentido del humor. Allí ya hay o entramos en conflicto, o estamos derribando una barrera al hacer uso del humor, como mujeres, para burlarnos del poder. En lo cultural nos enseñan a no ser irreverentes, sino calladas, sumisas, sobre todo, a someternos. Una mujer sumisa no se va a burlar del poder .