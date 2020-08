Ángel Vargas

El exceso de estrés provocado por el confinamiento y los deberes domésticos han sido impedimento para la creación entre las escritoras mexicanas en la actual pandemia, según las participantes en el conversatorio Maternidad, escritura, encierro, efectuado de forma virtual.

En el encuentro, organizado por Casa Tomada y transmitido por la página oficial de Facebook de ese espacio cultural independiente, Daniela Rea, Isabel Zapata, Jazmina Barrera y Paulette Jonguitud compartieron sus experiencias sobre las dinámicas domésticas como madres y escritoras en el contexto de la actual emergencia sanitaria mundial.

Coincidieron en que la exigencia de atención de sus hijos y el trabajo en casa las deja sin tiempo ni energía para desarrollar su labor literaria.