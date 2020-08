E

s claro el modelo político adoptado por el gobierno actual, el primero que en décadas alcanzó un triunfo intachable, no objetado, en un proceso democrático apegado a las normas, y eso, no obstante que hubo fraude, pero no cometido por quienes triunfaron; lo asombroso fue que la cifra de votos a favor alcanzó un número tan abrumador que hizo imposible que fuera superado mediante triquiñuelas.

Lo importante ahora, lo evidente, es que el gobierno reconocido como el triunfador por los organismos electorales y por los propios contrincantes, actúa apegado al sistema republicano y democrático establecido en el artículo 40 de la Constitución y en la economía se atiene a lo dispuesto en el llamado capítulo económico , estructurado en los artículos 26, 27 y 28 de la Carta Magna.

No pudieron hacer fraude y resultó vencedor el candidato opositor. En las décadas finales del siglo pasado, un operador político, cuyo nombre se me olvida, presumía: “A la legalona puedo cambiar un resultado cuando la diferencia es de 10 por ciento o poco más”; en 2018 no fue el caso, la catarata de votos fue imparable.

Ante lo irrebatible, los adversarios derrotados optaron por una campaña muy elaborada, pero torpe, de acusaciones, denuestos y calumnias para minar la confianza de la gente en el gobierno y han logrado penetrar un sector de la clase media, muy identificado; les molesta del gobernante desde su edad, sus decisiones de gobierno más significativas y hasta su guayabera arrugada al final de un viaje.

Pero el colmo ha sido lo declarado por un alto dignatario de la Iglesia católica que ha repetido una acusación extremista, según la cual México, con Morena y López Obrador, va directo al comunismo; se ha rebatido en todos los tonos, algunos con una sonrisa en los labios y otros más acremente, la infundada advertencia del prelado, quien por otra parte, por su edad y cargo, merece respeto.