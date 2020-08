Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Lunes 17 de agosto de 2020, p. 8

¿Hacia dónde va el PRI? Es crónica de una muerte anunciada , sentencia Francisco Labastida Ochoa, ex candidato presidencial de este partido en el cual militan –o fueron expulsados– gobernadores y funcionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto, ahora acusados de cometer delitos graves.

Para el político sinaloense, el ex mandatario “es el peor presidente emanado del tricolor”, mientras los símbolos del sexenio pasado son frivolidad y corrupción , salvo honrosas excepciones, comenta en entrevista el ex secretario de Gobernación en la administración de Ernesto Zedillo (1994-2000), quien se afilió al PRI en 1964.

Con más de medio siglo de militancia, Labastida Ochoa hoy está alejado de la vida partidista, no por la sana distancia que impone la pandemia, sino porque es crítico del actual dirigente, Alejandro Moreno.

“Y lo digo con tanta tranquilidad porque cuando llegó a la actual dirigencia Alito, yo dije que el futuro del PRI era muy sombrío y que estaba en riesgo su sobrevivencia. Sigo pensando lo mismo y lo confirmo ahora con esas decisiones que concentran poderes en una sola persona”.

Vista desde la barrera

Labastida se refiere a la sesión del consejo político priísta del pasado 3 de agosto, en la cual se aprobaron reformas a su estatuto para dar, entre otros aspectos, amplias facultades al presidente del Comité Ejecutivo Nacional.

–¿De dónde surgió esa reforma?

–Estoy mal informado, lo tengo que reconocer, no estoy participando en la vida del partido por la sencilla razón de que no le tengo respeto a la dirigencia, tengo muy mala opinión de ella. Cuando Humberto Moreira fue presidente del partido dije públicamente, cuando Peña estaba en la candidatura, que yo no me paraba en el partido mientras Moreira fuera presidente y lo cumplí. Ahora también, obviamente porque es gente a quien no respeto y están haciendo mucho daño al partido.

–¿Qué tipo de daño?

–No es más que la continuación de lo que ocurrió en los años anteriores. Cuando un partido está en el gobierno corre la suerte del aprecio que al presidente o al gobierno le tienen ¿Por qué perdió simpatía, popularidad y preferencia el partido entre la militancia y la ciudadanía? Simplemente porque se lo ganaron con la corrupción que imperó en el sexenio pasado.