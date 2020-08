José Antonio Román

Periódico La Jornada

Lunes 17 de agosto de 2020, p. 5

El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, informó los horarios y canales de televisión que transmitirán las clases del programa Aprende en Casa II, para educación básica y media superior, en el inicio del ciclo escolar 2020-2021, a partir del 24 de agosto. Es vigente para todas las instituciones del sistema educativo nacional, público y privado. En total lo deberán seguir 30 millones 466 mil estudiantes en todo el país.

Informó que a la transmisión de las clases, asunto en el cual ya se tenía un acuerdo con cuatro cadenas privadas de televisión, se sumaron algunas que tienen su señal de paga, y otras a nivel local, además de las estaciones que conforman la Red de Radio y Televisión Educativas y Culturales. Esto nos permite ampliar la cobertura , sostuvo.

Recordó que la programación estará totalmente limpia de cualquier otro tipo de información, ya sea de carácter político, comercial e incluso de comunicados gubernamentales. Agradeció la disposición de los partidos políticos, autoridades electorales y de la Secretaría de Gobernación para concretar este acuerdo.

Al presentar el conjunto de la programación, con horarios y canales –ya disponible en la página de la SEP–, aseguró que ante la pandemia México es de los países que ha respondido con mayor agilidad en materia educativa.