Prensa Latina y Ap

Periódico La Jornada

Lunes 17 de agosto de 2020, p. 2

La Paz., Esther Morales, hermana del ex presidente Evo Morales, murió la madrugada de ayer en Bolivia, tuiteó el líder indígena, quien se encuentra exiliado en Argentina, y denunció que el odio, el racismo y la persecución política en su contra le impiden dar el último adiós a su ser querido.

Esther Morales, a la que el depuesto presidente consideraba su madre, falleció en el Hospital de Tercer Nivel Oruro-Corea, tras permanecer 10 días luchando por su vida contra el Covid-19, agravada como consecuencia de una enfermedad previa. Acompaño en estos momentos de profundo dolor a toda la familia Morales, a mi cuñado Ponciano Willcarani, a mis sobrinos y nietos ante el fallecimiento de Esther, quien fue una madre para todos. Mis condolencias. Que en paz descanse , escribió el líder indígena, quien reside en Buenos Aires en condición de refugiado político tras el golpe de Estado de noviembre pasado.

En un hilo de mensajes en Twitter, que acompaña con fotos familiares, Morales expresó su dolor por no poder despedirse de su hermana mayor.

Cuando de dirigente me detenían y confinaban ella me defendía y reclamaba por mi libertad. Me acompañó en los momentos más duros sin importar represalias. Nunca ocupó cargos públicos, pese a lo cual en el golpe de 2019 quemaron su casa y la persiguieron , recordó el ex mandatario.

Morales se preguntó el por qué de tanto odio, racismo y persecución política que le impiden ver por última vez a su única hermana. Para mí, Esther fue mi madre. La historia juzgará , manifestó.

Perú restableció ayer el encierro obligatorio, que continuará los dos domingos siguientes, en un esfuerzo por frenar los contagios que en la víspera sumaron más de 9 mil en un día. El país andino suma 525 mil 803 contagiados y 26 mil 75 muertos.