e quiere olvidar, pero los corresponsables de una supuesta juventud sin valores somos los adultos, y más concretamente los progenitores y maestros, y más directamente las madres, primero enamoradas, luego enajenadas y tardíamente indignadas. Por ello, si va en serio la llamada nueva normalidad , cuando los dueños de la información más que de la especuladora ciencia médica, decidan bajarle al alarmismo de los meses recientes, uno de los mandatos universales a revisar, cuestionar y readaptar es el de la maternidad como condición y destino de la mujer para poder realizarse . Mujeres y hombres estarán obligados a abandonar preceptos equivocados y a desechar chantajes probadamente dañinos, sustentados en un arcaico afán de dominación.