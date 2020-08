Cuando un grupo de devotos cristianos, fieles esposos y ejemplares padres de familia, todos ellos aguerridos militantes de las huestes del ejército de Cristo y, por supuesto, de Dios Padre (CEO del holding celestial conocido como la Santísima Trinidad), decidieron festejar con sano alborozo y espíritu ecuménico el final de una gran tenida (no sólo los masones tienen tenidas), en la que definieron sus estrategias para hacer del Congreso de la Unión un bastión inexpugnable de sus creencias, tradiciones y costumbres: probidad, honestidad, fidelidad que eran (decían, juraban) las normas de su conducta no sólo privada, sino pública. Envueltos en esas sacrosantas banderas se dirigieron al restaurante La Bodeguita del Medio, réplica del afamadísimo sitio en La Habana. Allí juraron que los próximos festejos de los triunfos que estaban a la vista se celebrarían en La Habana, en el afamado rinconcito romántico y bohemio original, porque para entonces el comunismo castrista habría sido borrado de la isla y la solitaria estrella de la actual bandera cubana estaría agregada a las 50 que hoy se agrupan entre las barras de la enseña estadunidense.

▲ Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República. Foto Cristina Rodríguez

El pasado miércoles se llevó a cabo un platicatorio (antes eran tertulias y ahora están de moda los conversatorios, ¿por qué estas conversas a la distancia, versión contemporánea de la inolvidable melodía que César Portillo de la Luz escribió a sus 24 años, Contigo en la distancia, no pueden ser llamadas platicatorios? A menos que el maestro Vicente Garrido inspire a ciertos gobernadores (quizá los de Jalisco, Baja California, Guanajuato y Nuevo León) y que, con su talante característico, oyen a sus ciudadanos, pero no los escuchan y, al contrario, los hacen víctimas de un retobo musical: “no me platiquen más, que pudo suceder antes de conocernos…”

Pues el platicatorio que, para evitar ser rimbombante, no calificaré de inédito, insólito o inusitado, sino simplemente de inusual, se realizó a convocatoria que El Colegio de México le formuló al doctor Alejandro Gertz Manero, académico distinguido y hoy responsable de uno de los encargos o responsabilidades de mayor trascendencia no sólo para el gobierno de la 4T, sino para la preservación y vigencia del Estado mexicano, que vive una etapa preñada de larvarias amenazas, conjuras, complots (me gustaría decir complotes). La dirección de la FGR yo no la aceptaría, así me juraran que después podría aspirar a la presidencia municipal de Saltillo. El ejercicio que llevaron a cabo El Colegio de México y la Fiscalía debe ser replicado por cada una de las disciplinas de investigación y estudio de esta institución y las dependencias vitales del Gobierno de la República. La próxima columneta presentará su opinión sobre los puntos más controversiales del pasado platicatorio: la extradición del señor L y las diferencias de trato entre éste y la señora Robles. Tomaremos muy en cuenta las opiniones de don Epigmenio, abogado defensor y de la propia reclusa. Los alegatos serán abiertos, como la ley ordena para el juicio de a de veras. El veredicto libre y personal, sólo a la multitud corresponden.

Twitter: @ortiztejeda

ortiz_tejeda@hotmail.com