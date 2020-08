N

o lleva el pulso de la crisis por las cuentas del PIB que hace el Inegi ni por los movimientos de la Bolsa Mexicana de Valores, ni por la cuantía de las inversiones o las desinversiones. Lo que está haciendo el presidente López Obrador es seguir un mecanismo más sencillo: contar el número de empleos que se han perdido y los que se han ganado. Usa el único termómetro que tiene certidumbre: las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social. En su reporte de fin de semana anunció una buena noticia: en agosto ya hemos recuperado 52 mil 455 empleos, según datos del IMSS. Es una lucecita que indica que vamos a salir del túnel . De enero a julio, México perdió 925 mil 490 empleos formales, de los cuales 71.5 por ciento eran puestos permanentes. Quintana Roo, Baja California Sur y Guerrero, estados que dependen del turismo, son los más afectados. Otro dato importante: al 31 de julio se tenían registrados un millón 315 mil patrones, aumentó ligeramente su número. Sin empresas y empresarios no hay empleos.

Bono restaurantero

Tras el duro impacto que recibió el sector restaurantero en el país derivado de la pandemia por Covid-19, la tequilera José Cuervo arrancó la campaña #VaporTodos, con el fin de apoyar la reapertura de bares y restaurantes con una serie de bonos gastronómicos. Hasta hace poco en algunos era imposible encontrar una mesa disponible, ahora están semivacíos. ¿En que consiste? Usted compra un bono de 500 pesos, por ejemplo, y cuando lo use se convierte en 700, es decir, recibe 200 pesos extra. Además, la marca apoya directamente a 11 mil meseros de diferentes establecimientos con una aportación que ayude a pasar esta etapa.

