Trece años antes, Concepción Miranda Quiroz, entonces de siete años de edad, fue robada de la playa Bagdad, en Matamoros, Tamaulipas. Su familia interpuso una denuncia; sin embargo, las autoridades no esclarecieron quién se la llevó ni a dónde.

El 10 de agosto, en entrevista, el hombre afirmó: “Ya nos hicieron las pruebas de sangre a los dos, pero ahora me están diciendo que el resultado puede tardar de tres a seis meses. Si ya nos reconocimos los dos y si ella ya dijo que soy su papá, nada les cuesta acelerar el proceso para poder llevármela a casa.

He pasado los 13 años más negros de mi vida con mucho dolor y no es justo que lo pospongan así. Además, en este tiempo no puedo mantenerme así y ella podría regresar a las calles y caer nuevamente en las drogas.

Solicita mediación de la fiscalía de Tamaulipas

El pescador –quien dejó Matamoros y ahora vive en La Pesca, municipio de Soto La Marina– pidió a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas que interceda ante su homóloga de Baja California y acelere la entrega de los resultados de la prueba genética, y en caso de confirmar que se trata de su hija Conchita, robada en febrero de 2007, ella pueda regresar a casa con su papá, a fin de que éste la ayude en el proceso de desintoxicación.