ronto tendremos información más precisa o menos aproximada sobre el comportamiento de la economía, medido por la dinámica del PIB y del empleo, formal e informal. Tendremos mejor idea sobre si hemos dejado de caer y nos arrastramos por los fondos para empezar a subir o si lo que ocurre es que dejamos de caer tan vertiginosamente como lo hicimos hasta mayo pasado, cuando todo presagiaba un desastre productivo y necesariamente social.

Serán los historiadores acuciosos de la economía los que más tarde, con todo y cifras definitivas y la tripas de la matriz productiva en la mano, nos cuenten una historia reposada o mejor aprehendida que lo que hoy es posible hacer con las cada vez más depuradas estimaciones del Inegi.

No han sido los economistas fifís o neoliberales los que han llevado la especulación estadística sobre la economía a profundidades desde donde se alimentan juicios sumarios contra quienes dudan de que la recuperación esté en marcha, que por fin tocamos el bendito fondo que se volvió bálsamo merced al airado discurso presidencial sobre el desempeño de la economía. Han sido algunos epígonos de la Cuarta Transformación los que han hecho del asunto económico una deliberación sin salida y sin sentido, improductiva para el diseño de políticas más adecuadas a la coyuntura. Empujar debates que no paralicen el pensamiento político sobre la economía es tarea urgente y crucial para el curso de la vida social y el futurodel país en su conjunto.

No se necesita recurrir a imaginerías apocalípticas para advertir sobre la probabilidad cercana de una economía sometida a la recesión y con potencialidades crecientemente destructivas de empleos y tejido social. No llegamos a la cita con el diablo de la doble joroba en las mejores condiciones económicas y de protección colectiva, ni con unas instituciones solventes. De tiempo atrás éstas habían dado muestras de deterioro y flagrante carencia de recursos financieros y humanos para afrontar el reto de la emergencia y el desafío del bienestar de la comunidad. Sus carencias no fueron atendidas o entendidas en cuanto a su significado inmediato y mediato para la política y la vida social. Tampoco se calibró la situación económica a partir de la identificación de dichas debilidades y flaquezas.