Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Domingo 16 de agosto de 2020, p. 10

Para el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), muchas medidas antiobesidad son atentados contra las libertades .

Bosco de la Vega Valladolid, presidente del CNA, cuestionó que la administración federal, por medio de la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, y los gobiernos estatales puedan determinar qué se debe comer. Al rato nos van a decir qué podemos vestir y qué no, y adónde podemos salir o si podemos tomar tal cosa o no , criticó.

Dijo a La Jornada que reformas como la de Oaxaca, que prohíbe la venta, regalo o suministro de bebidas azucaradas y productos ultraprocesados con alto contenido calórico a menores de edad, nos afecta porque nos van a comprar menos, vamos a tener más mermas .

Etiquetado frontal