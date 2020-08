Las propuestas para la iniciativa surgieron de las propias comunidades, pues se realizaron 52 foros regionales, uno nacional y otro en Estados Unidos, con compatriotas de pueblos originarios que emigraron. No es un texto de escritorio, no se hizo en una oficina o un despacho: lo hemos construido con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, es emergido de la voz de las comunidades .

La principal demanda es que se retome lo emanado de los Acuerdos de San Andrés, respecto a ser considerados como sujetos de derecho público , y no como se definió en la reforma de 2001, que los considera “sujetos de interés público. Eso es tanto como considerarnos objetos, y en el mejor de los casos como sujetos pasivos de las normas y políticas públicas. Esto tiene como consecuencia que no se dé validez a las decisiones adoptadas en asambleas comunitarias, que no se reconozca las formas de gobierno, incluso que no se puedan ejercer recursos públicos de manera directa .