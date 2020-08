Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 16 de agosto de 2020, p. 9

México requiere aplicar políticas públicas integrales que promuevan, entre otros factores, la aplicación de pruebas de Covid-19 a trabajadores, parte fundamental en la pretendida reactivación económica, pero también ser creativos en temas como el regreso a clases o la manera de evitar la deserción escolar, señaló José Antonio Meade, ex secretario de Hacienda.

En una reunión virtual con dirigentes y legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), uno de los participantes le pidió su opinión sobre la reforma fiscal que exige un grupo de ­gobernadores.

Dentro de la ronda de respuestas, el ex candidato presidencial del tricolor opinó que en esta contingencia no vamos a poder hablar de economía si no hablamos de salud .

Es necesario, añadió, aplicar ingenio y creatividad a todas las alternativas para detectar y evitar contagios, como pruebas, rastreos, búsqueda intencionada, protocolos, transporte público, avenidas peatonales, etcétera.

Todo aquello que nos ayude a construir espacios con menos contactos y menos posibilidad de contagio es lo que en el corto plazo nos va a ayudar a llegar al debate posterior del estímulo ­contracíclico.

Es decir, explicó, un estímulo contracíclico en una economía que tiene un choque de salud no está bien conceptuado .