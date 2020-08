▲ El secreto del éxito chino es que no ha gastado nada en guerras: Jimmy Carter. Foto Ap

V

ale la pena rememorar la llamada telefónica que recibió el ex presidente Carter, demócrata, de parte de Trump hace 16 meses, cuando le externa su preocupación de que China haya superado a EU (https://bit.ly/3g4S1Nm).

Carter, hoy de 95 años, divulgó el contenido de su charla a la Iglesia Bautista Maranatha –de característica bibliocentrista, que, por cierto, tiene una sede en Pachuca, Hidalgo–, en su terruño de Plains (Georgia).

La palabra Maranatha proviene del arameo, el idioma semita de Cristo que aún conserva la Iglesia católica-maronita de Líbano, que significa El Señor está por llegar .

Trump le comentó a Carter que se encontraba preocupado porque China se nos adelantó , a lo que el ex presidente le sugirió que tenía razón de estar alarmado.

Fue justamente Carter, asesorado por su entonces consejero en Seguridad Nacional, Zbigniew Brzezinski, quien estableció las relaciones diplomáticas de EU y China en el histórico año de 1979.

Ya antes el ex presidente Nixon, con su ex asesor en Seguridad Nacional Kissinger, había visitado al Gran Timonel Mao Zedong y a su primer ministro, Zhou Enlai, en 1973 para construir los primeros puentes.

Según la versión de Carter, Trump temía la creciente fortaleza económica de China y calculó que, de acuerdo con modelos (sic) económicos , China superaría a EU como la primera economía global en 2030 (sic).

Pues aquí se equivocaron los modelos económicos ya que hoy el PIB, cuando se mide por su poder adquisitivo, ya superó a EU (https://bit.ly/2E3tb32), y no falta mucho para que el PIB nominal (sic) de China rebase a EU cuando el mundo experimenta el Siglo chino que suplanta al desfalleciente Siglo estadunidense – a fortiori, después de la pandemia del Covid-19 que dejó mal paradas a las dos principales economías financieristas anglosajonas de EU y Gran Bretaña–, mientras que China retomó, al segundo trimestre de este año, su ruta ascendente con un crecimiento de 3.2 por ciento (https://bit.ly/2PPWlFk), lo cual demuestra que los modelos económicos o no sirven o no tuvieron en el radar al Covid-19.