Mujer águila sin piedad en las manifestaciones, portadora de antorchas, con capucha negra, espray en mano para dejar su testimonio en bardas, escaparates, monumentos... enfrentando a los señores de cascos y macanas, recorriendo las calles, gritando contra los feminicidios, contra los victimarios de su hermana, contra las muertes de muchas muertas, contra los olvidos gubernamentales, contra las complicidades de los que no quieren ver, contra las leyes insensibles y las estadísticas incapaces de registrar el dolor. Y contra la sociedad silenciosa que no quiere saber del asunto cuando no le toca directamente en las entrañas.

La comunidad científica y los químicos en alimentos deben estudiar el caso, buscar soluciones para que la industria alimentaria priorice la calidad de vida y no sólo multimillonarios negocios. Los habitantes de las grandes ciudades no tienen las mismas ventajas que los medios rurales para consumir alimentos ricos en nutrientes, pero la amenaza que éstos tienen es el uso de agrotóxicos locales y de los que vienen del exterior vía tratados comerciales; por eso, digamos no al glifosato, no a los transgénicos. El gobierno mal haría al tratar de mediar la coexistencia de estas dos formas de producción alimentaria. Por algo se empieza desde el pie, con los etiquetados.

Luis Langarica Arreola

Pirotecnia en iglesias

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México:

Con fundamento en sus mensajes de denunciar el uso de la pirotecnia, así como incontables llamadas y cartas enviadas al Gobierno de la Ciudad y Secretaría de la Defensa por la suscrita, señalando el almacenaje y uso de grandes cantidades de explosivos (o pirotecnia) en las iglesias católicas durante sus días festivos, solicito se apliquen las regulaciones pertinentes en virtud de que, por ejemplo, este 15 de agosto, desde la madrugada se oyen constantes detonaciones en los diversos sitios en que se ubican sus templos. ¿Quién autoriza esas cantidades de explosivos que detonan cada 10-30 minutos todo un día en diversos puntos de la ciudad? Entre otros daños a la población y el ambiente, están los riesgos de almacenamiento, el manejo de explosivos por parte de personal no autorizado por la Sedena, la contaminación por ruido y emisiones. Agradeceré mucho agregue a sus mensajes a la ciudadanía cómo y cuándo se dará solución a esta grave situación.

Asunción Orozco Colín

Invitación

Para Leer en Libertad

Por primera vez el Festival para Leer en Libertad será virtual. Con el nombre De las calles a las re-des, el encuentro se llevará a cabo del 12 al 22 de agosto con transmisiones en vivo a las 19 horas en el canal de Youtube Brigada Para Leer en Libertad. El 16, Daniela Campero presentará la conferencia Morena: ser mujer tiene su chiste, con Cintia Bolio, y el 17 Alicia Rodríguez sostendrá una charla con Bernardo Fernández.