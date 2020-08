Sobre las nuevas reglas del juego , en las cuales la CFE ha dejado claro que revisará todos los contratos y alianzas que tengan algún lazo con firmas privadas, el directivo comenta que no es algo nuevo trabajar con la empresa productiva del Estado. A diferencia de los competidores, sostiene, se tiene la capacidad para mejorar el sistema de transmisión y distribución mediante el uso de tecnologías.

Digitalización, la clave ante el actual contexto

A raíz de la pandemia de Covid-19 diversas compañías han tenido que reducir la cantidad de personas que operan en las plantas productivas, pero con la puesta en marcha de la alianza entre Hitachi y ABB esto será más fácil.

Flores menciona que con la digitalización de los procesos operativos que ofrecerán ambas firmas se podrán monitorear en tiempo real y a distancia las operaciones de cualquier empresa.

“Uno de los efectos de la pandemia es que la demanda de soluciones y servicios digitales se ha incrementado de manera exponencial. Buscan operar de forma remota y nosotros, en digitalización, centros de datos, tendremos crecimiento. Podremos monitorear en tiempo real las operaciones, los suministros, el histórico de fallas. No tendrán que estar ahí físicamente los operadores.”

Añade: Operar a distancia también nos ha permitido detectar las fallas y atender las necesidades de transmisión. Podemos, a distancia, prevenir apagones; por ejemplo, en hospitales sería una catástrofe .

La digitalización de los procesos de distribución de energía, comenta, también tiene la capacidad de aminorar los costos de operación.