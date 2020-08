Un capital humano elevado no basta por sí solo: nuestro análisis muestra que los países prosperan sólo cuando la gobernanza también mejora. No es sorprendente constatar que en ambos aspectos México vaya a la zaga de Polonia , sostienen los investigadores.

Como baterías de análisis, los investigadores del FMI hicieron un comparativo de más de dos décadas entre Polonia y México. Reporta que este último ha tenido más inversiones –como porcentaje del PIB–, pero su crecimiento per cápita ha sido mucho más lento .

En los últimos 20 años Asia y Europa han crecido, mientras América Latina se mantuvo estancado . En 1990, el producto interno bruto (PIB) promedio per cápita en los países latinoamericanos era de poco más de un cuarto del nivel de ingreso en Estados Unidos, y en Asia y otras economías en desarrollo de 5 por ciento. Sin embargo, a 2019, las naciones asiáticas cuadruplicaron su crecimiento, en tanto Latinoamérica se estancó.

La escasa inversión en América Latina no es la causa del bajo crecimiento, sino su resultado. Los gobiernos que se centran exclusivamente en estimularla deberían analizar el problema desde otra perspectiva, como los rezagos en gobernanza y falta de capacitación a los trabajadores, plantea una nota de trabajo del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Concluyen así que América Latina quedó rezagada en crecimiento, porque no tenía la misma combinación de elevado capital humano y bajo ingreso que los antiguos países comunistas . Además, porque no hubo mejoras institucionales como las observadas en Europa. Reporta que es una combinación entre la baja de los niveles de productividad, capacitación y especialización de la fuerza de trabajo y los niveles de gobernanza.

En realidad, en muchas naciones los indicadores de gobernanza empeoraron , subraya. Consigna que, de acuerdo con esa medición en la que el Banco Mundial abarca corrupción, efectividad y estabilidad política, entre otros, México no sólo se encuentra entre los más bajos del planeta, sino también es una de las regiones con mayor rezago en ésta, sólo detrás de Paraguay.