Domingo 16 de agosto de 2020

Desde la segunda fila, el piloto mexicano Sergio Pérez saldrá hoy en el cuarto puesto del Gran Premio de España, que no causó sorpresas en las calificaciones con los Mercedes de Lewis Hamilton por delante de Valtteri Bottas, seguido del holandés de Red Bull, Max Verstappen, quien se ha convertido en su dolor de cabeza.

Checo Pérez (Racing Point), de regreso tras dos carreras ausente al dar positivo por coronavirus, expresó en su cuenta de Twitter: “¡Gran resultado! No ha sido el fin de semana más fácil en la parte física, pero estoy contento con el cuarto lugar para pelear desde la arrancada.

Fue una clasificación desafiante, pero estoy muy feliz. Hacía mucho calor afuera y hubo cambios en la dirección del viento a lo largo de la sesión. Estoy muy contento de que, una vez más, hayamos podido mostrar los puntos fuertes del monoplaza en diferentes condiciones y en un circuito distinto .

También mandó mensajes de motivación en las redes sociales de muchísimo apoyo a todos los que están sufriendo de Covid y nunca hay que darnos por vencidos , tras superar el contagio que lo dejó fuera en las competencias de Silverstone.

Para el director de Racing Point, Otmar Szafnauer, no le sorprendió el resultado del jalisciense: “Se sintió bien consigo mismo casi todo el tiempo. Tuvo dolor de cabeza un día y no podía entender por qué no estaba en el auto en la última carrera.