Domingo 16 de agosto de 2020, p. 4

De forma involuntaria, Charles Bukowski (1920-1994) está en camino de convertirse en un clásico de la literatura, a pesar de la incomodidad que su obra sigue generando entre muchos, según el escritor mexicano Carlos Velázquez.

Se está saliendo con la suya. Durante mucho tiempo, ha sido visto como figura menor y no ha sido tomado en cuenta, pero está llegando el momento en el que la academia y la república de las letras tendrá que aceptarlo dentro del canon de la literatura mundial , sostuvo el narrador.

En la mesa redonda Literatura salvaje: 100 años de Bukowski, organizada por Editorial Anagrama para celebrar el centenario del nacimiento del autor estadunidense, que se cumple este 16 de agosto, Velázquez consideró que son varios los elementos concurrentes en torno de la obra y la vida de ese escritor para erigirse en mito.

No es un escritor falso, cuesta trabajo clasificarlo y definirlo; es un precursor de la autoficción, maestro del relato y lo que más rescato de su obra es la vitalidad; sus libros siguen vivos porque nos pulsan. Esa vitalidad no es fácil de conseguir en la literatura, la cual tiende a marchitarse, apolillarse y no resistir el paso de tiempo. Por esa vitalidad, que nos permite seguir apreciando su obra, me parece un maestro, no ha demeritado en absoluto y va en camino de convertirse en un clásico , afirmó.

“Hay tanto de mito en Bukowski. No era un ladiesman, a la manera de Leonard Cohen, que tuvo que recluirse en un monasterio por su vida de mujeres y alcohol; tenía gran dedicación por la literatura. Contrario a ese mito sobre su alcoholismo, murió de anemia, no por el alcohol, como sí ocurrió con Jack Kerouac. Son todos esos elementos los que hacen un caldo de cultivo para que Bukowski se convierta en mito. Antes de cualquier cosa, lo considero un gran escritor y muy cercano a nuestro tiempo.”

En consonancia de lo dicho por su colega y coterráneo Bernardo Esquinca y el español Ángel Tijerín, Carlos Velázquez consideró injusto e improcedente que se juzgue la vida y la obra del escritor estadunidense desde la óptica de corrección política de nuestra época, sobre todo en lo concerniente a su manejo crudo del lenguaje y su supuesta misoginia.