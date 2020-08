Las bases de la Enapea 2020-2024 incluyen el fortalecimiento de la coordinación ejecutiva, creación de un nuevo andamiaje para su implementación y difusión de los programas prioritarios que forman parte de la actualadministración.

En la sesión de planeación, la secretaria ejecutiva del Inmujeres, Patricia Uribe Zúñiga, enfatizó la importancia de fortalecer las acciones sobre prevención de la violencia sexual hacia niñas menores de 15 años, buscando incidir en el cambio cultural.