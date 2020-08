H

ubo un país sin conflictos cuyas elecciones limpias procesaban demandas satisfactoriamente. Después de un tiempo en que se alternaron distintos partidos en la Presidencia y los estados, se dieron cuenta que podían gobernar como uno sólo y borrar sus diferencias. Ya no existen la izquierda y la derecha, sino sólo lo abierto y no regulado , se dijeron, complacidos. Gobernar en el final de la Historia era sólo administrar una idea de futuro que es este mismo presente, nada más que mejorado. A los millones de excluidos que no eran parte de ese país se les recomendó paciencia transgeneracional y, cuando los veían muy desesperados, se les amonestó por no esforzarse suficiente y querer todo gratis. Lo que importaba no era la inexistencia del futuro para la mayoría, sino un presente en el que no estabas echándole suficientes ganitas. Así se vivió La Transición: varios partidos, poderes de la República, institutos autónomos, y una sola eternidad. Esta retórica de La Transición fue sepultada en estos días por la acción de la Fiscalía General de la República: los partidos desviaron millones del erario para comprar votos y publicidad, los diputados y senadores fueron sobornados para votar a favor de las reformas que privatizaron la energía y la educación, el Instituto y la Fiscalía Electoral nunca notaron que se rebasaban los topes de campaña, la Auditoría Superior jamás conectó la entrega de contratos públicos con los sobornos privados. Los gobernaba festivamente una élite que no discutía por ideas sino por sobornos y, así, la expresión política de La Transición no fue, como nos decían sus biógrafos, ni democrática ni liberal. Apareció un país de excluidos cuyas demandas no entraban dentro del pluralismo porque insistían en ser, ya no satisfechas, sino siquiera enunciadas.