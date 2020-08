Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 15 de agosto de 2020, p. 9

El presidente Andrés Manuel López Obrador ya perdonó a Felipe Calderón por haberle robado la elección en 2006 y le reprochó asumirse como perseguido de su administración.

Durante su conferencia de prensa matutina, celebrada ayer en el puerto de Acapulco, Guerrero, el Presidente de la República consideró necesaria la difusión del video aportado por Emilio Lozoya Austin, con objeto de sanear la vida pública en México y estigmatizar a los corruptos.

“Está enojado el ex presidente [Felipe] Calderón conmigo. Dice que hay persecución política. Nada de eso, yo ya lo perdoné. Nos robó la Presidencia, él lo sabe, pero yo no odio. Pero no es conmigo, es con el juez de Estados Unidos que está investigando el caso de [Genaro] García Luna, que fue su secretario de Seguridad Pública. Ni modo que yo vaya a decirle al juez de Estados Unidos: ‘Ya no investigues, exonera a García Luna’. Pues eso no lo puedo hacer; obviamente, no me corresponde; ese es un asunto del gobierno estadunidense.

Si está pensando que yo tengo influencias hasta para decidir lo que está haciendo este juez de Nueva York, pues entonces sí ya está ­exagerando.

En su alocución expuso que la norma obliga a obtener declaración de todos los implicados en el caso Odebrecht, incluido Enrique Peña Nieto. No sé si puedan hacerlo por escrito, o sea, tengan la obligación de ir a informarlo o mandarlo a decir, que van a declarar por escrito. Pero sí, todos los implicados tienen que declarar.