No obstante, en el reporte técnico diario, José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que los contagios acumulados en el país suman 511 mil 369, con 5 mil 618 nuevas notificaciones, que se agregan a las 7 mil 371 reportadas un día antes. La cifra de muertes también se incrementó en 615 decesos confirmados por laboratorio, para un registro acumulado de 55 mil 908.

Por su parte, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de convocar a comicios en entidades como Hidalgo, que permanece en color rojo, siguió un protocolo de investigación y consideramos que ha sido cuidadoso, nos percatamos que ha sido una previsión muy bien cuidada .

Aclaró que al ser el INE un organismo constitucionalmente autónomo y no depender del gobierno federal, no tenemos por qué interferir en sus disposiciones legales sobre el proceso electoral, pero consideramos que ha hecho un buen trabajo de preparación epidemiológica.