l tema fuerte de la semana fueron las declaraciones del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en relación con la confesión de Emilio Lozoya, extraditado de España aunque no encarcelado en razón de que es testigo colaborador. Las revelaciones del ex director general de Pemex alcanzaron a embarrar a los ex presidentes Peña Nieto y Felipe Calderón en presuntos actos ilícitos. El sondeo de esta semana planteó varias preguntas. Las respuestas aparecen en la gráfica.

Metodología

El sondeo fue distribuido por redes sociales. Participaron mil 751 personas; en Twitter, 257; en El Foro México, 468, y en Facebook, mil 26.

Twitter

Los dos (Peña y Calderón) son culpables, deberían ser alcanzados todos los involucrados, hasta Fox y tal vez Zedillo y Salinas de Gortari.

@ Ricardo Franco / Zapopan

Por traición a la Patria, fraudulentos, delincuentes, insensibles, narcos, asesinos, peculado y demás agravantes.

Sonia M. / Xalapa,Ver.

Parece imposible, pero también parecía imposible que Andrés Manuel López Obrador llegara a la Presidencia, ¡y llegó! Ojalá lo podamos ver!

Julia Limón Torres / CDMX

Calderón: por los miles de muertos durante su sexenio, en su falsa guerra contra la delincuencia organizada. Peña Nieto: por ser el principal culpable de la corrupción que imperó en todos los niveles de su gobierno.

Francisco Javier Valdez / Puebla

Con mucha incredulidad deseo no sólo que EPN y FCH vayan a cárcel, sino también su círculo cercano de delincuentes colaboradores. México no es potencia por la soberbia ambición de algunos que han tenido la oportunidad de servir y sólo se han servido.

Gustavo Pérez / CDMX

La vox populi demanda que a ese par de sinvergüenzas los enjuicien, los refundan en un penal de alta seguridad y que les quiten todo el dinero que nos hurtaron a todos los mexicanos.

@IgnacioAlvarado / El Mante

El INE es la institución clave en el caso de la campaña de EPN. Se dicen garantes de la democracia y es lo que menos les importa, no puede haber confianza en este órgano.

@ Jcmeza62 / CDMX

Facebook

Ambos están muy relacionados en gran cantidad de irregularidades y actos de corrupción, opacidad, obstrucción de la ley, falta de transparencia y muchas otras faltas.