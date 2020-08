Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Sábado 15 de agosto de 2020, p. 5

Una descarga de alto voltaje hará estallar el streaming en vivo donde Molotov, con su carrillero, desmadroso e irreverente arsenal de temas, detonará, Con todo respeto, en cada lugar donde se conecten los internautas.

Adheridos a la esencia de La maldita Molocha, sus seguidores tendrán que disponer de una buena cantidad de adrenalina para unirse a las letras y peculiar sonido de Paco Ayala, Tito Fuentes, Micky Huidobro y Randy Ebright, que llegarán con energía recargada, tras un prolongado confinamiento.

Después de la pandemia, “nada será igual, nunca más; un concierto con público siempre será algo que se va a extrañar, aunque uno se tiene que adaptar; el streaming ha sido una buena herramienta para no quedar en el olvido. Entonces, hay que aprovecharlo y hacer algo raro para sacar toda esa energía, sin que nadie te la regrese, con un brinco o una mentada de madre; será algo extraño, pero habrá que experimentarlo”, expresó Paco Ayala en entrevista con este diario.

En el concierto digital de Irrepetible, Molotov tocará de principio a fin su disco Con todo respeto, del cual existen muchos temas que ni nos acordábamos que habían sido reversionados y forman parte de la historia de la banda; son esas rolas destruidas por nosotros .

Los cuatro caballeros del Apocalipshit interpretarán temas como Amateur, Diseño rolas, The revolution will not be televised, La boa a go-go, Quen pon ponk, Da da da, Agüela, Mi agüita amarilla y Me vale vergara, entre otras más de su abundante repertorio.

En enero pasado, prosiguió Ayala, hicimos el último show y aunque pensábamos parar, la pandemia también nos obligó a hacerlo como sucedió en todo el mundo; seguimos componiendo canciones para, en algún momento, grabar un disco, pero ahora no hay forma de cómo grabarlo, ni dónde y, mucho menos, salir a tocarlo .

Cada quien desde su casa compone sus rolas y en algún momento nos juntaremos para ver si hay una buena cantidad de temas que valga la pena llevar al estudio, pero quién sabe cómo será todo .

Lo cierto, aseguró Ayala, es que “nuestro estilo nunca lo vamos a perder, porque en esencia cada canción tiene una historia que contar y un mensaje que dejar; ya sea bueno, malo o reflexivo.