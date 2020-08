▲ Imagen del filme Mozart y Mambo: A Cuban Journey with Sarah Willis. Foto

Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 15 de agosto de 2020, p. a12

¿La música de Mozart se baila?

Por supuesto, responde el músico cubano Yuniet Lombida: Las melodías de Mozart son fuertes, se pueden bailar si se le ponen las bases adecuadas, por ejemplo: un, dos... .

Chasquea con los dedos y dirige a la Sarahbanda: un grupo de percusionistas cubanos que sigue la dirección musical de Yuniet Lombida y hacen sonar el tema central de Eine Kleine Nachtmusik en forma de bolero, y entonces el músico que toca las tumbadoras propone: ¡ahora como cha cha chá! , y un, dos...

Entonces se arma la rebambaramba, dicho sea en honor de don Amadeo Roldán (1900-1939), tocayo de Volfi Mozart y autor del ballet La rebambaramba.

Y se arma la pelotera, dicho sea en sentido figurado y con hartísimo entusiasmo, porque el disco que hoy recomendamos se titula Mozart y mambo, y se baila, claro que sí.

Es el sueño realizado de Sarah Willis, nuestra heroína de hoy. Ella, británico-francesa nacida en Maryland con infancia en Tokio, Boston, Moscú y Londres, comenzó a tocar el corno francés cuando tenía cuatro años y hoy es una de las mejores alientistas del planeta.

Fue la primera mujer en la sección pesada de alientos-metales de la Filarmónica de Berlín, la mejor orquesta del mundo.

Realiza joviales entrevistas a los directores huéspedes y a los virtuosos solistas en los intermedios de las transmisiones en vivo de los conciertos de la Filarmónica de Berlín, a través de la Digital Concert Hall, la Sala de Conciertos Virtual que creó en 2008 sir Simon Rattle y que hoy día continúa a la vanguardia de la revolución cultural acentuada por la pandemia.

Mantiene un programa en la televisión alemana: Sarah’s Music, serie de la Deutsche Welle dedicada a la música de concierto.

En su página web, Sarah Willis nos regala manjares: muchos videos, entre ellos una serie titulada Hangouts, que consiste en entrevistas con grandes músicos, como una delicia que les recomiendo mucho: “Wynton Marsalis takes the Sarah’s Music Horn Challenge”: vemos a Marsalis en plena embocadura del corno francés perteneciente a Sarah Willis, quien le proporciona indicaciones básicas de posición de los dedos en el instrumento, y el maestro suelta amplia elaboración frente al asombro de Sarah, quien exclama, agradecida: Mi corno ha sido bendecido .

El corno francés es un instrumento muy peculiar. En muchos lados traducen su nombre al español como trompa . Ni que fuera taco de carnitas.

La belleza de su sonido, su arquitectura Fibonacci, su alma dorada. No hay melómano, y por supuesto no hay cornista, que no ame los cuatro Conciertos para Corno de Mozart y otras piezas que escribió el buen Volfi para tan preciado instrumento.

La cercanía de Mozart con el corno francés se debe a su gran camarada, el cornista Joseph Leutgeb, amigo de la infancia.

Y ya que hablamos de amigos de Mozart, a su carnalito Anton Stadler escribió partituras muy hermosas para un instrumento que añoro: el fabuloso corno di basseto, abuelito del actual clarinete.

Ah, y por cierto, a propósito de amigos y de amigas. A Mozart le encantaba la pachanga. Bailaba bien chido. Sus amigos pasaban por él para viajar a Praga, donde bailaban y bailaban. Ya en alguna ocasión el Disquero convidó un álbum que recoge esas fiestas.

El disco Mozart y mambo nació del amor. El amor de Sarah por la música de Mozart para corno. El amor de Sarah que le nació del asombro: descubrió que hay una estatua de Mozart en La Habana y un músico de allá le dijo, de manera natural: “Oye, chica, quélotuyo, peroeque el Mósal ése, debió ser cubano, chica. Cosamágrande”.