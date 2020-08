N

i la muerte biológica, sucedida el pasado 7 de agosto, podrá separar al Profeta Vivo de los Pobres, Don Pedro Casaldáliga de su amado pueblo de la remota diócesis de São Félix de Araguaia, en el Matto Grosso brasileño, donde se plantó hace 52 años. Ni cuando tuvo que presentar su dimisión al cumplir 75 años –para beneplácito del Vaticano– ni cuando nombraron dos subsecuentes obispos se retiró de su obispado , una humilde vivienda rural, ni de las comunidades campesinas e indígenas a las que se entregó todo este tiempo en cuerpo y alma, aun mermado por el Parkinson.

Pedro, así le gustaba que le llamaran, no monseñor, ni don, nació en 1928, en Cataluña, de padre y madre campesinos. Se ordenó sacerdote de la orden claretiana en 1952, trabajó en zonas obreras de Cataluña, luego en Guinea y en 1968 llegó como misionero al Matto Grosso. Tres años después, a regañadientes, fue nombrado obispo de San Félix. Su primera carta pastoral, habla ya de su compromiso fundamental: Una Iglesia de la Amazonía, en conflicto con el latifundio y la marginación social. Fue un texto importante en la larga lista de libros, 13 ellos de poesía, que reflejaron e inspiraron su compromiso de hecho y de palabra con las causas de los excluidos del Brasil y del tercer mundo. Profeta.

No poseer nada, no pedir nada, no callar nada y, de paso, no matar nada , fue una de sus divisas. Fue pobre con los pobres. Vestía pantalones de mezclilla y sandalias, como los campesinos de su diócesis. Se movía como ellos: en jornadas de autobús de 16 horas por caminos de tierra para llegar al aeropuerto más cercano, para ver el mundo a la altura del pueblo . No se presentó, como deben los obispos, cada cinco años a rendir visita al Papa. Cuando lo hizo fue sin la elegante sotana con vivos morados y el crucifijo dorado, sino en simple camisa, collar de campesino y anillo espiscopal de madera de la región.

Su voz profética nunca fue acallada. Ni ante los ricos, ni ante los poderosos, ni siquiera ante el Vaticano. Denunció el acaparamiento de tierras, primero por latifundistas, después por grandes compañías multinacionales que destruyen el bosque para el monocultivo de la soya. Escribió: ¡Malditas sean todas las cercas! ¡Malditas todas las propiedades privadas que nos privan de vivir y de amar! ¡Malditas sean todas las leyes, amañadas por unas pocas manos para amparar cercas y bueyes y hacer la tierra esclava y esclavos los humanos! ¡Otra es la tierra, hombres, todos! ¡La humana tierra libre, hermanos! Fue uno de los obispos fundadores de la Comisión de Pastoral de la Tierra y un incansable promotor de la reforma agraria.