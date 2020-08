Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 14 de agosto de 2020, p. 15

San Cristóbal De Las Casas, Chis., Sociedad Civil Las Abejas de Acteal reiteró que nunca, bajo ninguna condición y circunstancia nos conformaremos con una justicia a medias por la masacre de 45 indígenas tzotziles, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, en esa comunidad del municipio de Chenalhó.

Queremos que se entienda nuestra palabra: Si nuestras hermanas y hermanos masacrados no renunciaron a su lucha pacífica en el momento de ser privados de su vida, ¿con qué dignidad podemos hablar en su nombre, si dejamos de luchar por su memoria y justicia a cambio de cosas materiales? , agregó en un comunicado, firmado por su presidente, Simón Pedro Pérez López y los demás integrantes de la directiva.