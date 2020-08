¿Qué puede hacer la pedagogía ante esto? Ir en sentido contrario a la verticalidad y la unidireccionalidad educativa. Hay que pulverizar la toma de decisiones para que los cuerpos colegiados de cada escuela asuman su responsabilidad pedagógica. En otras palabras, que cada escuela, con base a sus condiciones objetivas y las necesidades de los estudiantes, seleccione los contenidos, diseñe didácticas específicas y luche por preservar una función básica de la escuela pública, hacer comunidad. Esto no excluye a la televisión, pero le quita centralidad.

Esta pedagogía de lo local es, desde mi punto de vista, lo que requiere una pedagogía de la emergencia. Pero una pedagogía de la emergencia debe partir de una convicción didáctica nodal: la casa no es la escuela y las madres de familia -y a veces los padres- no son docentes, por lo que los enfoques educativos, los tipos de contenidos, las didácticas y las relaciones entre estudiantes y entre docentes y estudiantes deben modificarse. Tengo claro, porque lo he escuchado innumerables veces, que las y los docentes dirán que lo saben y actúan en consecuencia. Pero también hay un sinnúmero de quejas en varias partes del mundo que reflejan lo opuesto: la tendencia a creer que las madres y padres de familia deben reproducir la escuela en casa y ser meros transmisores de las órdenes del o la docente.

El mensaje del 3 de agosto no debe considerarse como algo irrelevante. La televisión es necesaria para la educación en los complejos tiempos que vivimos, como otros tantos medios de comunicación. Habrá que ver los contenidos para hacer un juicio más cabal y ver las posibilidad docentes ante ella. Pero independientemente de esto, si no aprovechamos la crisis producida por la pandemia de Covid-19 para romper con la añeja tradición centralista, autoritaria y unidireccional del sistema educativo mexicano, y si no nos responsabilizamos como docentes de todo el proceso educativo, corremos el riesgo que la imagen de hombres ricos celebrando el rescate educativo de la nación no sea más que el festejo por alcanzar el sueño dorado de unos cuantos, una educación pública sin escuela y sin docentes, pero con mucha televisión.

*Doctor en Pedagogía e investigador del IISUE en la UNAM. Su último libro: Calidad educativa. Historia de una política para la desigualdad.