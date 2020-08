César Arellano García

Periódico La Jornada

Viernes 14 de agosto de 2020, p. 10

La ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, quien ayer cumplió un año en prisión preventiva en el penal femenil de Santa Martha, señaló que está privada de la libertad de manera injustificada. La venganza de unos, la cobardía y el silencio cómplice de otros y una procuración de justicia selectiva me tienen aquí .

En una carta señaló que se le acusa de una omisión, que no de corrupción , por lo que no merece prisión. Se han violado sus derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia, agrega.