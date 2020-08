E

l rock raudo y ruidoso sigue y seguirá criando vástagos, mientras haya un ardor interno que impulse y arroje al ruedo, y tenga ganas de generar pequeñas revueltas, aptas aunque sea para breves pubs o para las recámaras lluviosas de soledad de este gran confinamiento. Y uno de esos hijos tardíos del post-punk dosmilero, forjado en 2016 en Dublin, Irlanda, es el joven quinteto Fontaines D.C., que en poco tiempo generó ruido en el Reino Unido, por lo explosivo de sus shows. Dogrel (2019), su álbum debut, fue laureado por la crítica entre lo mejor del año, a pesar de sonar un tanto genérico y plano, al lado del punk más furioso de bandas como Idles, o del sonido intrincado de Black Midi, por nombrar combos británicos de su generación que siguen eligiendo a las guitarras eléctricas como vehículo, o al lado de sus similares estadunidenses Protomartyr y Parquet Courts.

Sin embargo, en segunda entrega, A Hero’s Death (2020), la cosa cambia. De haber ofrecido temas punketones del montón, algo monótonos, sin mucha personalidad (aunque a su favor tenían el tino lírico de describir al dente las noches callejeras de su ciudad natal), dan el salto con un álbum de composiciones más trabajadas, a la vez inmediato y profundo. Sin descubrir ningún hilo negro, y con varias reminiscencias recientes (Interpol, The Strokes, The Horrors, Sleaford Mods) y clásicas (The Fall, Joy Division), aportan la excitación y sacudida suficientes, que un pandemita amodorrado y harto del trap y el reggaetón necesita.

Con un talante más oscuro, armonías abatidas, sentimientos nublados, paredes texturosas de distorsión guitarril, en este disco pasan del trance circular, pleno de percusiones machacantes, con letras/mantras espirales y minimalistas, así como uno que otro chispazo de shoegaze, sin dejar atrás el espíritu punketo/apremiante, a temas de lentitud melancólica, tristísima y amorosamente melódica. El carismático vocalista Grain Chatten se mueve del canto confidente y suave, al grito cuasi spoken-word de frases repetitivas a lo Mark E. Smith, esquina con Joe Talbot de los también citados Idles, en lo más encendido. Además, el disco posee una producción más acuciosa, con más pesados interiores anímicos que ligeros exteriores callejeros. Para la crítica local, perdieron mugre. Pero artísticamente ganaron en concepto y calidad. Un disco sabroso que discurre gris y cálidamente. Brillan: el gran sencillo Televised Mind, la abridora I Don’t Belong; Love Is The Main Thing, A Lucid Dream, You Said, A Hero’s Death y Living in America. Muy recomendable para estos días sin sol, de esperanzas desvaídas.

En vivo con distancia

La luz empieza a asomarse para los conciertos en vivo, detenidos desde marzo en el mundo a causa de la pandemia por Covid-19, orillados a realizarse tan sólo por Internet: el pasado día 7 actuó el grupo glam-rock Moderatto en el Foro Pegaso (Toluca, estado de México), en lo que fue el primer auto-concierto de varios por venir, como se consignó en este espacio (https://bit.ly/3kBPpd4), para seguir dando trabajo a cientos de personas. La asistencia fue de mil 500 autos, todo con distancia y medidas de sanidad. Según testimonios, la organización fue impecable y los asistentes, ordenados (https://bit.ly/33TFBoZ).