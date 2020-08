Sin embargo, llama la atención el aire resolutorio, diríase que irrebatible, de los anuncios hechos ayer: la vacuna se va a hacer, se va a pagar y se va a distribuir. No hay convocatoria a un análisis colectivo ni de especialistas, así fuera hecho con la urgencia que el tema requiere. Para ese tipo de compras exprés y sin licitación pública se modificó recientemente la ley y ha de suponerse que para eso se anunció un nuevo aparato de distribución de medicamentos que estará a cargo de un ex colaborador del chiapaneco Manuel Velasco Coello.

En México el anuncio se produjo un día después, este jueves, en la conferencia matutina de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la presencia de la ejecutiva de AstraZeneca en el país y del empresario Carlos Slim Domit, éste a nombre de una fundación familiar. Los detalles del asunto fueron presentados por el Presidente de la República y por el canciller Marcelo Ebrard. Mucho se insistió en que la participación de la Fundación Carlos Slim no tiene ánimo de lucro.

El empresario argentino Sigman no tiene tanta seguridad ni garantías: Vamos a producir la vacuna a riesgo. La aprobación para sí o para no va a estar en diciembre o enero, y nosotros vamos a empezar a producir la vacuna ahora. Si se aprueba la vacuna, se va a vender; si no se aprueba, se tira lo que se hizo .

La reunión de la semana próxima del presidente López Obrador con los gobernadores de los estados desde ahora está causando expectación, aunque el propio habitante de Palacio Nacional ha tratado de aminorarla: No vamos a pelear, si no a qué voy; vamos a dialogar y a buscar opciones, alternativas, a los problemas en beneficio de la gente (...) Es un diálogo constructivo; va a ser el miércoles (19) y se está haciendo la agenda de manera conjunta .

Será una sesión formal de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), pero por primera vez pretende asumirse como tal un bloque interno de mandatarios (la Alianza Federalista), con panistas, priístas y el solitario perredista como grupo con objetivos y propuestas que incluso pretenden ser presentadas de manera conjunta. El anfitrión en San Luis Potosí será Juan Manuel Carreras, llegado al poder a nombre del Partido Revolucionario Institucional, pero alguna vez apoyador en acto público de la candidatura presidencial de Felipe Calderón.

También de manera inusitada, el gabinete presidencial en pleno estará presente en esa sesión, en la que se abordarán temas polémicos como la propuesta de un nuevo pacto fiscal, las políticas federales y estatales en cuanto al tratamiento de la pandemia de Covid-19 y los planes nacional y de los estados en cuanto al calendario educativo. ¡Hasta el próximo lunes!

