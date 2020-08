H

ace un año, Rosario Robles se presentó en tribunales, vestida toda de blanco hasta los pies, iba a defender su honor frente las acusaciones de corrupción.

Desde entonces está presa. ¿Por qué ella sí y Emilio Lozoya no? Ambos formaron parte del gabinete de Enrique Peña Nieto. ¿Cuál es la razón por la cual se ha tratado de manera diferente al ex director de Pemex, acusado por corrupción en los casos Odebrecht y Agronitrogenados, y quien está en arresto domiciliario, mientras que Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social, está presa en el penal de Santa Martha Acatitla por la Estafa maestra? Así lo explica el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero: el primero está cooperando con la justicia mexicana y la segunda no.

Es muy sencillo. Este individuo (Lozoya) está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos de una circunstancia que ha generado un daño patrimonial de alrededor de 400 millones de pesos. Él lo está presentando, él está pidiendo eso. En el otro caso (Rosario) no se está pidiendo eso y es un daño por 15 mil millones de pesos, en el que están involucradas la mayor parte o una parte de las instituciones públicas de educación superior del país . Sin embargo, el abogado defensor de Rosario Robles, Epigmenio Mendieta, argumenta: Es falso que nuestra defendida esté acusada de una afectación al erario federal. Contrario a lo dicho por el fiscal, Rosario Robles enfrenta un proceso por un supuesto delito de omisión de resultado formal, no de acción; es decir, ejercicio ilícito del servicio público, delito considerado no grave y que tampoco trae aparejada la reparación de un presunto daño .

La otrora poderosa mujer caída en desgracia escribió estas líneas en Twitter: Hoy cumplo un año de estar privada de mi libertad injustificadamente. La venganza de unos, la cobardía y el silencio cómplice de otros y una procuración de justicia selectiva me tienen aquí. #JusticiaSiVenganzaNo . Rosario acompaña su tuit con una carta escrita de su puño y letra. ¿A quién o a quiénes se refiere cuando habla de venganza?

Ganancias, ganancias