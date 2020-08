Elio Henríquez

Viernes 14 de agosto de 2020, p. 28

San Cristóbal de Las Casas, Chis., El médico Gerardo Vicente Grajales Yuca, ex jefe de urgencias y medicina crítica del hospital de especialidades Vida Mejor, procesado por el delito de abuso de autoridad, afirmó que fue acusado por dolo y la mala fe, por pedir mejor servicio y atención médica desde mi campo de batalla .