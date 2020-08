De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 14 de agosto de 2020, p. 6

Dentro del género urbano chileno destaca el trap, corriente en la que Gianluca, de 23 años, ha encontrado su nicho natural. Gracias a la fusión de diferentes sonidos de la cultura hip-hop con ritmos sudamericanos ha conseguido nuevos adeptos a su propuesta. En su historial discográfico, cuenta con títulos como SSR, Vortex, G Love, Yin Yang y ahora agrega su mixtape G Love 2, lanzado el miércoles en plataformas digitales.

Desde su natal Chile, contó: Si no fuera por el lanzamiento de mi nuevo álbum, no sabría en qué día vivo. De repente estábamos en junio y yo pensaba que era marzo. Es una locura la cuarentena .

Amor, en toda sus facetas

Acerca del término mixtape, aclaró: “Le llamó así porque son 11 canciones. Es un término más abierto que el de álbum, que es más estricto. De hecho, hubo canciones que quedaron fuera porque no me cuadraban ciento por ciento con el concepto. Hablo de amor en todos sus matices –como dice su nombre, G Love 2–, en todas sus áreas, como el no romántico; el amor hacia lo que hago, a la gente que está a mi alrededor, a mi pareja. Este disco tiene que ver más con el amor que con el desamor. Posee sonidos distintos a los anteriores: hay trap, pop y mucha influencia del pop carioca; me gusta mucho experimentar con ritmos diferentes.

“Mi música no la podría escribir en un sólo género. Es un proyecto que te mueve, que te inspira a bailar, a pasarla bien. Genera una vibra muy agradable. Si no te lleva la letra, lo hacen los beats de principio a fin; te meten en una vibra positiva.”