Advirtió que quien trate de extorsionar al sector minero, definitivamente no va a poder cumplir sus intenciones, porque la industria está apegada a la justicia, la seguridad y al estado de derecho.

En este sentido, señaló que gran parte de las quejas alrededor de la minería es incertidumbre, pues no saben qué pasará con la población una vez que se acaben las recursos y las empresas se retiren.

Enfatizó que las empresas no deben sólo seguir una metodología para operar, sino obtener la licencia social de las comunidades en donde se ubican, lo que representa un auténtico respaldo.

Asimismo, indicó que ninguna empresa minera puede tener mayores servicios que aquellos con los que cuentan las comunidades en donde operan, como puede ser el caso del agua y la electricidad.

Extorsiones

El funcionario destacó que existen actividades de extorsión contra la minería, pero aseguró que no todas las personas califican como contraparte de la industria y, por ello, las autoridades no se han sentado con actores que no tienen legítimo interés en el sector, aun cuando hayan provocado afectaciones a su operación.

Expuso que hay un compromiso con las organizaciones representativas de trabajadores para que la interrupción de la continuidad operativa sea el último recurso y en el marco de la ley.

Señaló que quien intente extorsionar al sector minero va a perder en esa iniciativa, y también quienes cometan delitos en contra de empresas, porque va a ser difícil robar, transportar, revender y cobrar los fondos que esperan obtener.