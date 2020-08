Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 14 de agosto de 2020, p. a11

El uruguayo Facundo Waller fue presentado ayer como nuevo jugador de los Pumas de la UNAM, equipo con el que, dijo, no dudó en integrarse en cuanto supo de su oferta laboral y al cual consideró la oportunidad más importante de su carrera.

“Desde el primer instante que me comentaron que Pumas estaba interesado en mí, le dije que sí a mi representante y que no lo iba a pensar. Sinceramente es un momento complicado por el asunto del coronavirus, pero cuando me platicaron de la propuesta, acepté venir aquí.

Firmé contrato por un año y estoy a disposición del técnico (Andrés Lillini), ya tengo mis papeles en regla. Vine a las instalaciones de La Cantera, no me lo ima-ginaba así, me pareció algo impresionante. Para mí es muy importante llegar a este equipo, es uno de los más grandes de México , declaró ayer el charrúa durante su presentación virtual.

Asimismo, el mediocampista de 23 años de edad, quien procede del club Plaza Colonia, de la liga de Uruguay, señaló que su fichaje con el conjunto auriazul no significa una revancha para él, luego de que su carrera se ha visto interrumpida por dos lesiones en la rodilla derecha.