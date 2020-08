De vuelta, pero con pobres resultados

Ahora que se permitió su reapertura hay una serie de factores que no permite que el regreso sea con los resultados esperados. Por un lado, la situación económica del país está terrible. Las personas no tienen dinero. Por otro lado, siguen asustadas y cautelosas, por tanto, no hay la afluencia que había en otros años en la misma temporada .

El escenario ha llevado a que cada entidad vea cómo salir adelante, sostiene Abud. “Las librerías son el último eslabón de la cadena del libro. Si lo protegemos, queda protegida toda la cadena. Si nos lo saltamos, la afectará toda, empezando por el lector.

Un México sin librerías sería más complicado. Leer ayuda al pensamiento crítico, a tener ciudadanos que puedan tomar decisiones no nada más por el estómago o las emociones, sino realmente pensadas. Las librerías aportan muchísimo a la sociedad y, si ya estaban en una situación de agonía, con esto muchas no van a ver la luz.

La industria editorial encara un escenario “tremendamente complicado. Cuando hay problemas económicos severos, si tu estás en una situación extrema, ¿cómo generas empatía ante otra, si la tuya apenas te deja respirar?