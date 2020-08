L

a pandemia ha hecho desaparecer del paisaje humano muchos aspectos comenzando por el rostro. En México se hizo popular una figura que se sumó a otras fruto de la publicidad: la botarga, ahora también descontada.

Los individuos que animan las botargas con fines comerciales no hacen sino moverse dentro del muñeco que promueve alguna mercancía o servicio. Llegan, se disfrazan, se mueven, cobran y se van. No se preguntan, creo, sobre lo que puede haber tras lo que anuncian. A veces es una mera mercancía; otras es el poder si hemos de recordar la campaña electoral de 2006. La botarga simpática y bonachona de un médico le daba fuerza al dueño de una empresa que se candidateaba para la Presidencia de la República.

Por alguna razón he asociado la figura de las botargas y a quienes las animan con los intelectuales que publicaron el manifiesto titulado: Contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia. Ante pronunciamientos colectivos que intentan alcanzar el mayor significado posible, usualmente me pregunto qué quieren en el fondo sus autores, pues con frecuencia lo que dicen querer es distinto de lo que en el fondo quieren. Y éste me parece el caso.

Lo que quieren los autores de ese desplegado y el que le siguió es lo mismo que quieren Frenaa y su destacado vocero, el ex ejecutivo de Cocacola-Femsa, Gilberto Lozano, uno entre otros coprófonos que intoxican las redes sociales; lo mismo que quiere el ex arzobispo de Guadalajara, Humberto Sandoval Íñiguez, pastor de género (los feminicidios obedecen a la imprudencia de las mujeres ) y reinventor del macartismo; lo mismo que quieren todos esos periodistas y medios a los que sobresubsidiaban los gobiernos anteriores; lo mismo que quieren los de las caravanas de autos antiAMLO; lo mismo que quieren los gobernadores de la oposición en modo vintage; lo mismo que quieren el priísmo panificado, el panismo priíficado y el perredismo prianificado; lo mismo que quiere la oligarquía y la derecha más rabiosa del país. Esa es la coalición a la que se refieren los signatarios del documento: la que no votó por López Obrador contra la mayoría que lo llevó a ejercer la autoridad del Ejecutivo federal

Ellos han leído a Sartre, a Canetti, a Foucault. Saben, así, que las palabras no cobran un sentido social por sí mismas, sino por el contexto en el que se pronuncian. Su historia, con otras palabras, se hermana a las otras historias de voluntad opositora que tienen un mayor radio de difusión.

En su desplegado afirman que tomó muchos años eliminar el autoritarismo –del que acusan al actual gobierno– y establecer la democracia en nuestro país. Si los mexicanos hubiéramos experimentado lo que una democracia significa podríamos estar de acuerdo con su afirmación.