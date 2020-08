Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 13 de agosto de 2020, p. 14

La Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos denunció que, derivado de la reconversión hospitalaria, se ha desatendido a pacientes y personal médico en distintos hospitales enfocados a enfermedades distintas al Covid-19.

Mientras algunos nosocomios están saturados, en otros hay pisos cerrados de áreas donde se atendían otros males, y cuyos pacientes han quedado sin apoyo.

Antonio Vital, dirigente de esta agrupación, explicó que desde marzo pasado empezaron las reconversiones hospitalarias para destinar nosocomios, o parte de ellos, a la atención de pacientes del coronavirus y aumentar por lo menos 15 por ciento la capacidad de atención médica.