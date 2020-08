Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 13 de agosto de 2020, p. 10

Si cumple con una función, Víctor Manuel Toledo no tiene porqué renunciar como secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador al confirmar el acuerdo que el funcionario reveló el martes, por medio de La Jornada, para la regulación y prohibición gradual del glifosato, por lo dañino que resulta para la agricultura.

Este agroquímico no lo usará ninguna dependencia federal y anualmente se reducirá su utilización con la meta de eliminarlo en cuatro años, precisó el mandatario en su conferencia de prensa.

También afirmó que el miércoles de la próxima semana no asistirá a la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) a pelear, no va haber encontronazo , sino a entablar un diálogo constructivo, en medio de cuestionamientos de los mandatarios que integran la autodenominada alianza federalista.

En otro tema, aseveró que no se otorgará permiso de operación a la empresa Constellation Brands en Mexicali, aunque quieran darle la vuelta , porque así lo decidieron los ciudadanos en la consulta.

Ya no es el tiempo de que se conseguían permisos mediante sobornos , y mientras yo esté en la Presidencia va a haber honestidad, orden, justicia, separación entre el poder económico y el poder político. No va a haber influyentismo , aseguró el Presidente.