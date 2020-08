De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 13 de agosto de 2020, p. 4

Días antes de las elecciones presidenciales de 2012 y después de ellas, el PRD y el PAN denunciaron un financiamiento paralelo a la campaña de Enrique Peña Nieto, el cual, a través de las tarjetas Monex, no sólo sirvió para pagar a los integrantes de la estructura territorial del PRI, sino también para comprar votos.

Sin embargo, el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) presidido por Leonardo Valdés Zurita, no sancionó al tricolor, pese a que ese partido no pudo comprobar gastos por más de 50 millones de pesos que se distribuyeron por medio de los monederos electrónicos. El voto del consejero y ex procurador general Sergio García Ramírez fue determinante para que el PRI no fuera multado.