César Arellano García

Periódico La Jornada

Jueves 13 de agosto de 2020, p. 4

Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, señaló que es falso que su defendida esté acusada de afectación al erario.

Indicó que contrario a lo dicho por el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, la ex funcionaria “enfrenta un proceso por un supuesto delito de omisión de resultado formal, no de acción, es decir, ejercicio ilícito del servicio público, delito considerado no grave y que tampoco trae aparejado la reparación de un presunto daño.

“El fiscal da a entender que está en prisión por ‘no ser solidaria con el Estado’, dejando en entredicho que está privada de su libertad por no ‘delatar’ a otros funcionarios, cuando en realidad no tiene nada que revelar.