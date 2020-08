Alonso Urrutia y Alma E Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 13 de agosto de 2020, p. 3

Ante la denuncia promovida por Emilio Lozoya Austin, ex titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), que involucra a los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, el jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, ratificó su postura de enjuiciarlos sólo previa consulta popular. Sin embargo, acotó: no puedo detener un proceso judicial, no puedo ser cómplice, no me corresponde. Es un asunto que tiene que ver con la Fiscalía (General de la República, FGR), no voy a encubrir a nadie. Que haga su trabajo la FGR .

Quien presentó la denuncia ante la FGR está obligado a probar los señalamientos, porque si fue un dicho solamente sin pruebas, no tiene ningún valor legal, diría social, moral. Tiene que haber un sustento, pruebas, testigos. Se habla de un video, yo quisiera verlo, como todos los mexicanos; ojalá y se pueda que se dé a conocer . El mandatario se pronunció por transparentar todo lo que se pueda, sin poner en riesgo el debido proceso.

En cualquier caso –dijo durante su conferencia de prensa– los involucrados deberán declarar: Peña Nieto y Calderón, los senadores, el diputado federal y el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray. Van a ser citados probablemente todos los señalados y tendrán que declarar. Eso no significa que sean culpables, pero cuando se presenta una denuncia de estas características, tienen que declarar los acusados .